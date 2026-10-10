La Serie A riparte dal Meazza dove l'Inter di Cristian Chivu riceve il Parma per la sesta giornata di campionato. Una sfida che vede i nerazzurri nettamente favoriti nelle valutazioni degli operatori, ma che presenta diversi spunti soprattutto per quanto riguarda il mercato dei possibili marcatori. Le attenzioni si concentrano inevitabilmente sull'attacco interista, con Marcus Thuram tra i principali candidati a trovare la via del gol e Lautaro Martinez, Pio Esposito e Bonny come ulteriori protagonisti da tenere in considerazione. Le scelte definitive di Chivu, anche alla luce degli impegni con le nazionali, potrebbero incidere sulle valutazioni dei bookmaker.

Inter-Parma, pronostico marcatore Thuram

INTER PARMA PRONOSTICO MARCATORE THURAM 1.66 PIÙ INFO 1.80 PIÙ INFO 1.69 PIÙ INFO 1.72 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. fino a 500€ di bonus benvenuto sport sul primo deposito PIÙ INFO 100% Bonus Gold Sport fino a 1000€ + 50% fino a 500€ in Play Bonus PIÙ INFO 10€ in fun bonus (senza deposito) + 50% fino a 100€ sul 1° deposito PIÙ INFO Bonus Benvenuto fino a 2100€ PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Marcus Thuram è uno dei principali osservati speciali in vista della sfida tra Inter e Parma. L'attaccante francese rappresenta una delle soluzioni offensive più pericolose a disposizione di Cristian Chivu, grazie alla sua capacità di attaccare gli spazi e rendersi protagonista in area di rigore. Le valutazioni degli operatori sul mercato dei marcatori presentano alcune differenze: Snai propone una quota di 1.80, Eurobet di 1.72, Vincitù di 1.69 e bet365 di 1.66. Un quadro che evidenzia la considerazione riservata al francese, pur senza offrire certezze sull'esito della partita.

Inter-Parma, pronostico marcatore Carlos Augusto

INTER PARMA PRONOSTICO MARCATORE CARLOS AUGUSTO 4.50 PIÙ INFO 6.00 PIÙ INFO 5.80 PIÙ INFO 5.60 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. fino a 500€ di bonus benvenuto sport sul primo deposito PIÙ INFO 100% Bonus Gold Sport fino a 1000€ + 50% fino a 500€ in Play Bonus PIÙ INFO 10€ in fun bonus (senza deposito) + 50% fino a 100€ sul 1° deposito PIÙ INFO Bonus Benvenuto fino a 2100€ PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Tra i possibili protagonisti della sfida figura anche Carlos Augusto, esterno brasiliano capace di contribuire alla manovra offensiva nerazzurra con inserimenti e conclusioni dalla distanza. Rispetto agli attaccanti, una sua eventuale rete viene considerata meno probabile dagli operatori, come dimostrano le quotazioni disponibili. Snai propone il gol del brasiliano a 6.00, Vincitù a 5.80, Eurobet a 5.60 e bet365 a 4.50. Differenze significative che riflettono le diverse valutazioni dei bookmaker. L'eventuale impiego e la posizione in campo del giocatore saranno elementi da considerare nell'analisi della partita.

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