Hakan Calhanoglu si vede ancora all'Inter: ecco cosa dicono i bookies e a quanto è dato l'eventuale addio di Alessandro Bastoni.
VIDEO / Spence manda già in delirio i tifosi dell'Inter: l'eclissi totale diventa... nerazzurra
L'Inter proprio nel giorno di Ferragosto ha ufficializzato l'arrivo di Djed Spence come rinforzo per la fascia destra. Ma Beppe Marotta e Piero Ausilio devono gestire anche il futuro di alcuni uomini chiave della rosa di Cristian Chivu, cercando di difendere gli elementi considerati fondamentali e, contemporaneamente, valutando le cessioni che potrebbero finanziare altre operazioni in entrata.
Attenzione in particolare a due nomi su tutti: Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu. Due calciatori molto importanti nel progetto nerazzurro, ma entrambi finiti al centro delle indiscrezioni di mercato. Per il difensore si è parlato soprattutto di Real Madrid e Al Hilal nelle ultime settimane (di Barcellona a inizio sessione), per Calha invece di Fenerbahce. Ecco cosa dicono le quote del principali operatori sui due giocatori nerazzurri.
Bastoni via dall'Inter?Più bassi che alti per Bastoni, sia con l'Inter che in Nazionale. Il giocatore ama i colori nerazzurri e lo ha confermato anche il suo agente in questa finestra di mercato, ma occhio ai rumors su un suo possibile addio. Cambiare aria potrebbe fagli bene? L'Inter chiede circa 60/70 milioni di euro per il cartellino del difensore. Per Snai e Pokerstars il suo addio è dato a 5.00 da qui alla fine della finestra di mercato estiva; scende invece a 4.50 su Goldbet e Lottomatica, è meno invitante. La scommessa è la seguente nel dettaglio: 'Cambia squadra sì'.
Calha si vede nerazzurro, ma le quote...Si rincorrono ormai da diverse finestre di mercato i rumors sul futuro di Calhanoglu. In particolare, si parla con insistenza di un suo possibile ritorno in Turchia, per chiudere la carriera in patria. Lui stesso a Gazzetta in questi giorni si è espresso sul futuro: "Io sono contento di stare qui. A Milano, dove mia moglie e io ci siamo integrati benissimo, e all’Inter. Abbiamo tanti amici, i bimbi vanno a scuola. Il futuro invece non dipende da me, ma dalla società. Non c’è stato alcun contatto per il rinnovo. Io sono un calciatore e penso a giocare. Ma in cinque anni penso che abbiamo fatto tante cose buone: 8 trofei, 2 finali di Champions. I tifosi mi vogliono bene e io voglio bene a loro. Vedremo cosa succederà. Turchia? Sinceramente non capisco perché il mio nome venga tirato in ballo. Io sono il capitano della nazionale, può capitare che parli ai presidenti di club che mi chiedono notizie o consigli su altri giocatori. Ma del mercato si occupa il mio manager: se avete qualche dubbio potete chiedere a lui". Ma cosa dicono i bookies? Il 'cambia squadra sì' di Calhanoglu è dato a 5.00 su Snai, Sisal e Pokerstars, arriva a 6.00 invece su Goldbet ed è la quota più alta.
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