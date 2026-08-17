L'Inter proprio nel giorno di Ferragosto ha ufficializzato l'arrivo di Djed Spence come rinforzo per la fascia destra. Ma Beppe Marotta e Piero Ausilio devono gestire anche il futuro di alcuni uomini chiave della rosa di Cristian Chivu, cercando di difendere gli elementi considerati fondamentali e, contemporaneamente, valutando le cessioni che potrebbero finanziare altre operazioni in entrata.

Attenzione in particolare a due nomi su tutti: Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu. Due calciatori molto importanti nel progetto nerazzurro, ma entrambi finiti al centro delle indiscrezioni di mercato. Per il difensore si è parlato soprattutto di Real Madrid e Al Hilal nelle ultime settimane (di Barcellona a inizio sessione), per Calha invece di Fenerbahce. Ecco cosa dicono le quote del principali operatori sui due giocatori nerazzurri.

Bastoni via dall'Inter?

Calha si vede nerazzurro, ma le quote...