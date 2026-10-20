Dopo la vittoria in rimonta con il Bologna, l'Inter si prepara a tornare in campo in Champions: di fronte c'è lo Shakhtar. La quota sul risultato esatto.
Cosa lascia Bologna-Inter: stiamo esagerando? Ecco il Bonny cattivo. Carlos Re Mida
Dopo la vittoria in rimonta contro il Bologna, l'Inter si prepara a tornare in campo in Champions League. La formazione guidata da Cristian Chivu cercherà di conquistare i suoi primi punti nella competizione in occasione della terza giornata: di fronte c'è lo Shakhtar Donetsk, che finora ha collezionato quattro punti grazie a un avvio senza sconfitte. I pronostici però parlano chiaro: la squadra nerazzurra, infatti, è imbattuta nei sette confronti con lo Shakhtar con 3 vittorie e 4 pareggi, avendo subito un solo gol e mantenendo la porta inviolata in sei occasioni. Intriga una quota su tutte per il risultato esatto, vale 14 volte la posta.
Vittoria nerazzurra... con clean sheet
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La quota che vale 14 volte la posta
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Dove vedere Inter-Shakhtar in tvInter-Shakhtar Donetsk, gara valida per la terza giornata della fase campionato della Champions League 2026/27, si disputerà mercoledì 21 ottobre alle ore 21:00 a San Siro e sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video. La partita sarà dunque visibile attraverso l'applicazione di Amazon Prime Video disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, PC e console.
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