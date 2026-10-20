Dopo la vittoria in rimonta contro il Bologna, l'Inter si prepara a tornare in campo in Champions League. La formazione guidata da Cristian Chivu cercherà di conquistare i suoi primi punti nella competizione in occasione della terza giornata: di fronte c'è lo Shakhtar Donetsk, che finora ha collezionato quattro punti grazie a un avvio senza sconfitte. I pronostici però parlano chiaro: la squadra nerazzurra, infatti, è imbattuta nei sette confronti con lo Shakhtar con 3 vittorie e 4 pareggi, avendo subito un solo gol e mantenendo la porta inviolata in sei occasioni. Intriga una quota su tutte per il risultato esatto, vale 14 volte la posta.

Vittoria nerazzurra... con clean sheet

INTER-SHAKHTAR, RISULTATO ESATTO 2-0 8.00 PIÙ INFO 8.00 PIÙ INFO 8.25 PIÙ INFO 8.60 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. fino a 500€ di bonus benvenuto sport sul primo deposito PIÙ INFO Bonus Benvenuto fino a 2350€ PIÙ INFO fino a 3015€ + 30 Free Spins PIÙ INFO 10€ in fun bonus (senza deposito) + 50% fino a 100€ sul 1° deposito PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

La quota che vale 14 volte la posta

INTER-SHAKHTAR, RISULTATO ESATTO 4-1 14.00 PIÙ INFO 13.00 PIÙ INFO 13.00 PIÙ INFO 13.8 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 100% Bonus Gold Sport fino a 1000€ + 50% fino a 500€ in Play Bonus PIÙ INFO Bonus Benvenuto fino a 7105€ PIÙ INFO Bonus 2000€ Gratis + 100% fino a 2000€ sulla ricarica PIÙ INFO 10€ in fun bonus (senza deposito) + 50% fino a 100€ sul 1° deposito PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Dove vedere Inter-Shakhtar in tv

Solo due volte l'Inter fin qui ha tenuto la porta inviolata in stagione, contro Cagliari e Parma. Intriga la quota del 2-0 a San Siro, i nerazzurri faranno di tutto per vincere e non subire gol anche. Si parte da quota 8.00 su planetwin e bet365, la quota sale a 8.25 su Bwin e sale a 8.6 su Vincitu.Ecco la quota che vale addirittura 14 volte la posta su Inter-Shakhtar. Si tratta del risultato esatto 4-1 ed è su Snai, una super quota. È la più alta, su vincitu lo stesso risultato è dato a 13.80 mentre su Betsson e Lottomatica a 13.00. Fin qui, i nerazzurri in stagione stanno segnando tantissimo: una media di quasi 3 gol a partita (2,7 precisamente).Inter-Shakhtar Donetsk, gara valida per la terza giornata della fase campionato della Champions League 2026/27, si disputerà mercoledì 21 ottobre alle ore 21:00 a San Siro e sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video. La partita sarà dunque visibile attraverso l'applicazione di Amazon Prime Video disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, PC e console.