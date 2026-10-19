Dopo la vittoria in rimonta con il Bologna, l'Inter si prepara a tornare in campo in Champions League: di fronte c'è lo Shakhtar, ecco le quote che stuzzicano.

Alessandro Cosattini
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Cosa lascia Bologna-Inter: stiamo esagerando? Ecco il Bonny cattivo. Carlos Re Mida

Dopo la vittoria in rimonta contro il Bologna, l'Inter si prepara a tornare in campo in Champions League. La formazione guidata da Cristian Chivu cercherà di conquistare i suoi primi punti nella competizione in occasione della terza giornata: di fronte c'è lo Shakhtar Donetsk, che finora ha collezionato quattro punti grazie a un avvio senza sconfitte. I pronostici però parlano chiaro: la squadra nerazzurra, infatti, è imbattuta nei sette confronti con lo Shakhtar con 3 vittorie e 4 pareggi, avendo subito un solo gol e mantenendo la porta inviolata in sei occasioni. Ecco le quote che stuzzicano maggiormente per il match di San Siro.

Marcus Thuram

Ancora pioggia di gol?

INTER-SHAKHTAR, ESITO FINALE 1 + O 3,5
Snai
2.1
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Quigioco
1.94
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Sisal
2.1
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Netwin
1.93
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Snai
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Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Inter nettamente favorita nel match di San Siro, nonostante i risultati delle prime due giornate di Champions League. Finora la squadra di Chivu sta segnando tantissimo in stagione, una media di quasi 3 gol a partita considerando tutte le gare ufficiali (2,7 per la precisione). Intriga e non poco la quota dell'1, ovvero la vittoria nerazzurra, con più di 3 gol segnati dalle due formazioni, quindi in totale tra Inter e Shakhtar. Si parte dall'1.93 su Netwin, la quota sale a 1.94 su Quigioco e arriva oltre il raddoppio su Snai e Sisal, per la precisione a 2.1.

E in caso di clean sheet...

INTER-SHAKHTAR, NO GOAL
NetBet
2.00
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Betsson
2.05
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Marathonbet
2.03
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Stake
1.96
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Solo contro Cagliari e Parma finora l'Inter ha tenuto la porta inviolata in stagione: la squadra di Chivu proverà ad alzare il muro difensivo contro lo Shakhtar, alla ricerca dei primi 3 punti in Champions League. Per questo attenzione alla quota del NO GOAL, ovvero solo una delle due squadre a segno durante il match. Si parte da quota 1.96 su Stake, ma si arriva al raddoppio 'pulito' su Netbet con quota 2.00. Ancora più alta su Marathon, dove arriva a 2.03, e su Betsson, dove raggiunge 2.05.

Dove vedere Inter-Shakhtar in tv

Inter-Shakhtar Donetsk, gara valida per la terza giornata della fase campionato della Champions League 2026/27, si disputerà mercoledì 21 ottobre alle ore 21:00 a San Siro e sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video. La partita sarà dunque visibile attraverso l'applicazione di Amazon Prime Video disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, PC e console.

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