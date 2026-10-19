Dopo la vittoria in rimonta contro il Bologna, l'Inter si prepara a tornare in campo in Champions League. La formazione guidata da Cristian Chivu cercherà di conquistare i suoi primi punti nella competizione in occasione della terza giornata: di fronte c'è lo Shakhtar Donetsk, che finora ha collezionato quattro punti grazie a un avvio senza sconfitte. I pronostici però parlano chiaro: la squadra nerazzurra, infatti, è imbattuta nei sette confronti con lo Shakhtar con 3 vittorie e 4 pareggi, avendo subito un solo gol e mantenendo la porta inviolata in sei occasioni. Ecco le quote che stuzzicano maggiormente per il match di San Siro.

Ancora pioggia di gol?

INTER-SHAKHTAR, ESITO FINALE 1 + O 3,5 2.1 PIÙ INFO 1.94 PIÙ INFO 2.1 PIÙ INFO 1.93 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 100% Bonus Gold Sport fino a 1000€ + 50% fino a 500€ in Play Bonus PIÙ INFO Bonus Benvenuto 1450€ di cui 600€ senza deposito. PIÙ INFO 5000€ Salva il Bottino + 100€ sul 1º deposito PIÙ INFO 250€ senza deposito + 100% 1ª ricarica fino a 50€ PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

E in caso di clean sheet...

INTER-SHAKHTAR, NO GOAL 2.00 PIÙ INFO 2.05 PIÙ INFO 2.03 PIÙ INFO 1.96 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 100% 1º deposito fino a 1000€ PIÙ INFO Bonus 2000€ Gratis + 100% fino a 2000€ sulla ricarica PIÙ INFO fino a 1000€ + 200 Free Spins PIÙ INFO Bonus Benvenuto fino a 3025€ PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Dove vedere Inter-Shakhtar in tv

Inter nettamente favorita nel match di San Siro, nonostante i risultati delle prime due giornate di Champions League. Finora la squadra di Chivu sta segnando tantissimo in stagione, una media di quasi 3 gol a partita considerando tutte le gare ufficiali (2,7 per la precisione). Intriga e non poco la quota dell'1, ovvero la vittoria nerazzurra, con più di 3 gol segnati dalle due formazioni, quindi in totale tra Inter e Shakhtar. Si parte dall'1.93 su Netwin, la quota sale a 1.94 su Quigioco e arriva oltre il raddoppio su Snai e Sisal, per la precisione a 2.1.Solo contro Cagliari e Parma finora l'Inter ha tenuto la porta inviolata in stagione: la squadra di Chivu proverà ad alzare il muro difensivo contro lo Shakhtar, alla ricerca dei primi 3 punti in Champions League. Per questo attenzione alla quota del NO GOAL, ovvero solo una delle due squadre a segno durante il match. Si parte da quota 1.96 su Stake, ma si arriva al raddoppio 'pulito' su Netbet con quota 2.00. Ancora più alta su Marathon, dove arriva a 2.03, e su Betsson, dove raggiunge 2.05.Inter-Shakhtar Donetsk, gara valida per la terza giornata della fase campionato della Champions League 2026/27, si disputerà mercoledì 21 ottobre alle ore 21:00 a San Siro e sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video. La partita sarà dunque visibile attraverso l'applicazione di Amazon Prime Video disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, PC e console.