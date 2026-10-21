Dopo la vittoria in rimonta contro il Bologna, l'Inter si prepara a tornare in campo in Champions League. La formazione guidata da Cristian Chivu cercherà di conquistare i suoi primi punti nella competizione in occasione della terza giornata: di fronte c'è lo Shakhtar Donetsk, che finora ha collezionato quattro punti grazie a un avvio senza sconfitte. I pronostici però parlano chiaro: la squadra nerazzurra, infatti, è imbattuta nei sette confronti con lo Shakhtar con 3 vittorie e 4 pareggi, avendo subito un solo gol e mantenendo la porta inviolata in sei occasioni. Ecco le quote che riguardano i marcatori che stuzzicano maggiormente.

Che quota per Thuram primo marcatore!

INTER-SHAKHTAR, THURAM PRIMO MARCATORE 3.9 PIÙ INFO 4.50 PIÙ INFO 4.25 PIÙ INFO 4.25 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. fino a 3015€ + 30 Free Spins PIÙ INFO 5000€ Salva il Bottino + 100€ sul 1º deposito PIÙ INFO fino a 7000€ + 1000 Free Spins PIÙ INFO Bonus Benvenuto fino a 30€ freebet PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

E se segna ancora Bonny...

INTER-SHAKHTAR, BONNY MARCATORE 2.1 PIÙ INFO 2.05 PIÙ INFO 2.4 PIÙ INFO 2.1 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. fino a 3015€ + 30 Free Spins PIÙ INFO fino a 7000€ + 1000 Free Spins PIÙ INFO Bonus Benvenuto fino a 3025€ PIÙ INFO Bonus Benvenuto fino a 30€ freebet PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Dove vedere Inter-Shakhtar in tv

Senza Lautaro Martinez, Thuram è pronto a caricarsi sulle spalle l'attacco dell'Inter: intriga la quota per il francese primo marcatore in Inter-Shakhtar di mercoledì. Ha segnato contro il Bologna, occhio al gol in Champions League: si parte da quota 3.9 su Bwin, la quota sale a 4.25 su EPlay24 e AdmiralBet. E arriva fino a 4.50 su Sisal, una quota davvero interessante per Thuram primo marcatore.Ange Yoan Bonny a Bologna ha segnato il suo terzo gol stagionale, non pochi considerando che non è un attaccante titolare dell'Inter. 2 reti in campionato e 1 in Champions per l'ex Parma: intriga la quota di Bonny marcatore anche contro lo Shakhtar. Si parte da quota 2.05 su AdmiralBet, la quota sale a 2.1 su Bwin ed EPlay24 fino arrivare a 2.4 su Stake.Inter-Shakhtar Donetsk, gara valida per la terza giornata della fase campionato della Champions League 2026/27, si disputerà mercoledì 21 ottobre alle ore 21:00 a San Siro e sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video. La partita sarà dunque visibile attraverso l'applicazione di Amazon Prime Video disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, PC e console.