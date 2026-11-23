Inter, la spina che si stacca e le colpe di Chivu. Il sistemico Calhanoglu e il dilemma Stankovic

La Champions League torna protagonista a San Siro con una sfida importante per il cammino europeo dell'Inter. Mercoledì 25 novembre, alle ore 21:00, i nerazzurri di Cristian Chivu ospiteranno lo Stoccarda nella quinta giornata della League Phase, con l'obiettivo di conquistare la terza vittoria consecutiva nella competizione. Dopo un avvio complicato, caratterizzato dalle sconfitte contro Real Madrid e Club Brugge, l'Inter ha cambiato passo grazie ai successi contro Shakhtar Donetsk e Feyenoord, portandosi a quota 6 punti in classifica. L'ultimo impegno europeo ha visto i nerazzurri imporsi con un netto 3-0 a Rotterdam, mentre in campionato è arrivato il rocambolesco 4-4 sul campo dell'Atalanta. Un risultato che ha confermato la pericolosità offensiva della formazione di Chivu, ma ha anche evidenziato alcune difficoltà nella gestione dei momenti più delicati della partita.

Dall'altra parte ci sarà uno Stoccarda che precede l'Inter di un punto nella classifica generale della Champions League, con 7 punti conquistati nelle prime quattro giornate. La squadra allenata da Sebastian Hoeneß è reduce dalla sconfitta per 2-0 sul campo del Galatasaray, risultato che ha interrotto l'imbattibilità europea dei tedeschi. Una formazione che predilige un calcio propositivo, con una media di 16 conclusioni a partita e il 57% di possesso palla in Champions, ma che tende anche a concedere spazi nelle transizioni difensive. Caratteristiche che potrebbero favorire le iniziative degli attaccanti nerazzurri, in una sfida nella quale entrambe le squadre cercheranno punti preziosi per avvicinarsi alle prime otto posizioni. Nella nostra comparazione quote di Inter-Stoccarda analizziamo i principali mercati proposti dagli operatori, dal classico 1X2 alle possibilità legate al numero complessivo di reti, valutando i possibili esiti alla luce del rendimento recente, delle caratteristiche tattiche e delle ambizioni europee delle due formazioni.

Inter-Stoccarda, pronostico 1

INTER STOCCARDA PRONOSTICO 1 1.42 PIÙ INFO 1.41 PIÙ INFO 1.42 PIÙ INFO 1.38 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 50% 1ª ricarica fino a 3000€ + bonus senza deposito fino a 2000€ + fino a 1000 FS PIÙ INFO 250€ senza deposito + 100% 1ª ricarica fino a 50€ PIÙ INFO 10€ in fun bonus (senza deposito) + 50% fino a 100€ sul 1° deposito PIÙ INFO 7.055€ di cui 100% 1° deposito fino a 5.000€ + 2.050€ in fun bonus + 5€ scommesse sportive PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

L'Inter affronta lo Stoccarda a San Siro con l'obiettivo di proseguire la risalita in Champions League e sfruttare il fattore campo in una sfida importante per la classifica della League Phase. I nerazzurri arrivano all'appuntamento con fiducia dopo i recenti segnali positivi in Europa e partono favoriti anche secondo le valutazioni degli operatori. Il segno 1 per la vittoria dell'Inter è quotato 1.42 da StarVegas e Vincitu, 1.41 da Netwin e 1.38 da Eurobet. Quote piuttosto compatte, che confermano il maggiore credito riconosciuto alla squadra di Chivu in vista del confronto con i tedeschi.

Inter-Stoccarda, pronostico OVER 3.5

INTER-STOCCARDA PRONOSTICO OVER 3.5 1.57 PIÙ INFO 1.57 PIÙ INFO 1.59 PIÙ INFO 1.53 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 50% 1ª ricarica fino a 3000€ + bonus senza deposito fino a 2000€ + fino a 1000 FS PIÙ INFO 250€ senza deposito + 100% 1ª ricarica fino a 50€ PIÙ INFO 10€ in fun bonus (senza deposito) + 50% fino a 100€ sul 1° deposito PIÙ INFO 7.055€ di cui 100% 1° deposito fino a 5.000€ + 2.050€ in fun bonus + 5€ scommesse sportive PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Tra i mercati da seguire c'è anche quello relativo al numero complessivo di reti, con l'Over 3.5 che si candida a essere una soluzione interessante per una partita che potrebbe offrire diverse occasioni da gol. L'Inter ha mostrato una chiara propensione offensiva, mentre lo Stoccarda è una squadra che prova a giocare e ad attaccare, caratteristiche che possono contribuire a rendere il match aperto e dinamico. L'Over 3.5 viene proposto a quota 1.57 da StarVegas e Netwin, 1.59 da Vincitu e 1.53 da Eurobet. Anche in questo caso le differenze tra gli operatori sono minime, segnale di un mercato interpretato in modo piuttosto uniforme.

Inter-Stoccarda, dove vedere la sfida in tv