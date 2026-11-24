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La Champions League torna protagonista a San Siro, dove mercoledì 25 novembre, alle ore 21, l'Inter di Cristian Chivu ospiterà lo Stoccarda nella quinta giornata della League Phase. I nerazzurri arrivano all'appuntamento dopo il rocambolesco 4-4 sul campo dell'Atalanta, una partita che ha confermato il potenziale offensivo della squadra, ma anche alcune difficoltà nella gestione delle situazioni difensive. In Europa l'Inter cerca invece la terza vittoria consecutiva, dopo i successi contro Shakhtar Donetsk e Feyenoord, per rilanciare le proprie ambizioni di qualificazione diretta agli ottavi. Riflettori puntati soprattutto sulle scelte offensive di Chivu, chiamato a gestire il rientro di Lautaro Martínez e le condizioni di Marcus Thuram, con Francesco Pio Esposito pronto a giocarsi una maglia da titolare. Tre soluzioni differenti per caratteristiche, ma tutte potenzialmente importanti contro una formazione tedesca che tende a giocare con coraggio e a lasciare spazi nelle transizioni. Sul fronte opposto, attenzione soprattutto a Deniz Undav ed Ermedin Demirović, principali riferimenti offensivi della squadra di Sebastian Hoeneß, senza dimenticare la qualità di Bilal El Khannouss sulla trequarti. Anche gli inserimenti dei centrocampisti e le situazioni da palla inattiva potrebbero offrire occasioni ai protagonisti meno attesi.

Inter-Stoccarda, pronostico marcatore Esposito

INTER STOCCARDA PRONOSTICO MARCATORE ESPOSITO 1.70 PIÙ INFO 1.82 PIÙ INFO 1.85 PIÙ INFO 1.94 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. Bonus Benvenuto fino a 2350€ PIÙ INFO 50% 1ª ricarica fino a 3000€ + bonus senza deposito fino a 2000€ + fino a 1000 FS PIÙ INFO 7.055€ di cui 100% 1° deposito fino a 5.000€ + 2.050€ in fun bonus + 5€ scommesse sportive PIÙ INFO 50€ senza deposito + 50€ cashback PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Tra i possibili protagonisti della notte europea di San Siro c'è Francesco Pio Esposito, pronto a ritagliarsi un ruolo importante nell'attacco dell'Inter di Cristian Chivu. Il giovane centravanti nerazzurro rappresenta una soluzione particolarmente interessante per le sue caratteristiche fisiche, la capacità di proteggere il pallone e la pericolosità all'interno dell'area di rigore. Contro uno Stoccarda che predilige un calcio propositivo e tende a lasciare spazi agli avversari, Esposito potrebbe trovare occasioni per sfruttare i rifornimenti provenienti dalle corsie esterne. Il gol di Pio Esposito viene proposto a quota 1.70 da Planetwin365, 1.82 da StarVegas, 1.85 da Eurobet e 1.94 da StarCasinò. Un confronto che evidenzia valutazioni differenti tra gli operatori, con StarCasinò che presenta la quota più alta tra quelle analizzate.

Inter-Stoccarda, pronostico marcatore Dimarco

INTER STOCCARDA PRONOSTICO MARCATORE DIMARCO 3.85 PIÙ INFO 3.95 PIÙ INFO 4.20 PIÙ INFO 4.60 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. Bonus Benvenuto fino a 2350€ PIÙ INFO 50% 1ª ricarica fino a 3000€ + bonus senza deposito fino a 2000€ + fino a 1000 FS PIÙ INFO 7.055€ di cui 100% 1° deposito fino a 5.000€ + 2.050€ in fun bonus + 5€ scommesse sportive PIÙ INFO 50€ senza deposito + 50€ cashback PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Una possibilità meno scontata nel mercato dei marcatori riguarda Federico Dimarco, uno dei giocatori più importanti nello sviluppo offensivo dell'Inter. L'esterno nerazzurro rappresenta una risorsa preziosa per la qualità dei cross, la precisione sui calci piazzati e la capacità di rendersi pericoloso anche con conclusioni dalla distanza. In una partita nella quale lo Stoccarda potrebbe concedere spazi sulle corsie laterali, Dimarco potrebbe avere l'opportunità di accompagnare l'azione e cercare direttamente la porta avversaria. La sua eventuale rete rappresenta un'ipotesi meno frequente rispetto a quella di un attaccante, ma trova comunque spazio nelle valutazioni dei bookmaker. Il gol di Dimarco è quotato 3.85 da Planetwin365, 3.95 da StarVegas, 4.20 da Eurobet e 4.60 da StarCasinò. Anche in questo caso è StarCasinò a proporre la quota più elevata, con una differenza significativa rispetto agli altri operatori.

Inter-Stoccarda, dove vedere il match in tv