L'Inter di Cristian Chivu fa visita al Real Madrid al Santiago Bernabeu per la gara d'esordio della Champions League 2026/27: le quote del match.
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L'Inter di Cristian Chivu dopo il 3-2 in rimonta contro il Napoli fa visita al Real Madrid al Santiago Bernabeu per la gara d'esordio della Champions League 2026/27. Una sfida molto affascinante, che vedrà i nerazzurri affrontare la squadra guidata da José Mourinho, proprio l'ultimo a vincere la Champions alla guida dell'Inter. Ecco chi è favorito e le quote che stuzzicano per la gara in programma martedì alle ore 21.00.
Inter strappa un pari a Madrid?
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Occhio alla scorpacciata di gol
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Dove vedere Real-Inter in tvReal Madrid-Inter, gara valida per la prima giornata della Fase Campionato della Champions League 2026/27, si disputerà martedì 8 settembre alle 21:00 allo stadio Bernabéu e sarà trasmessa in esclusiva su Sky e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV.
Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime da Madrid in attesa del fischio d'inizio della sfida. Il nostro Livematch pre Real Madrid-Inter sarà in diretta dalle ore 19:30 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 20:15. Al termine della sfida gli approfondimenti e le interviste.
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