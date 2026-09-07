L'Inter di Cristian Chivu dopo il 3-2 in rimonta contro il Napoli fa visita al Real Madrid al Santiago Bernabeu per la gara d'esordio della Champions League 2026/27. Una sfida molto affascinante, che vedrà i nerazzurri affrontare la squadra guidata da José Mourinho, proprio l'ultimo a vincere la Champions alla guida dell'Inter. Ecco chi è favorito e le quote che stuzzicano per la gara in programma martedì alle ore 21.00.

Inter strappa un pari a Madrid?

REAL MADRID-INTER X2 2.17 PIÙ INFO 2.24 PIÙ INFO 2.20 PIÙ INFO 2.17 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 100% 1º deposito fino a 1000€ PIÙ INFO Bonus Benvenuto fino a 1350€ PIÙ INFO fino a 3015€ + 30 Free Spins PIÙ INFO 250€ senza deposito + 100% 1ª ricarica fino a 50€ PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Occhio alla scorpacciata di gol

REAL MADRID-INTER OVER 3.5 2.1 PIÙ INFO 2.22 PIÙ INFO 2.14 PIÙ INFO 2.22 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 100% Bonus Gold Sport fino a 1000€ + 50% fino a 500€ in Play Bonus PIÙ INFO 100% 1º deposito fino a 50€ + 50€ Bonus Cash + 100€ Freebet + 10€ con Spid PIÙ INFO Bonus 2000€ Gratis + 100% fino a 2000€ sulla ricarica PIÙ INFO fino a 1000€ + 200 Free Spins PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Dove vedere Real-Inter in tv

L'ultima sfida al Bernabeu tra Real e Inter risale al 2021: 2-0 per gli spagnoli contro i nerazzurri. Il bilancio complessivo dice 10 successi del Real, 2 pareggi e 7 vittorie nerazzurre. Per martedì occhio alle quote dell'X2, con la doppia chance per l'Inter: si parte da quota 2.17 su Netbet e Netwin, la quota sale a 2.20 su Bwin e arriva fino a 2.24 su Quigioco.Dopo le 5 reti a San Siro tra Inter e Napoli, attenzione a un altro over. L'over 3.5 (almeno 4 gol quindi tra le due squadre) stuzzica e non poco, potrebbe uscire una partita ricca di reti visti i grandissimi valori in campo delle due formazioni. Si parte da quota 2.14 su Betsson, su Snai è dato a 2.1 mentre su Marathon e WilliamHill a 2.22.Real Madrid-Inter, gara valida per la prima giornata della Fase Campionato della Champions League 2026/27, si disputerà martedì 8 settembre alle 21:00 allo stadio Bernabéu e sarà trasmessa in esclusiva su Sky e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV.

Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime da Madrid in attesa del fischio d'inizio della sfida. Il nostro Livematch pre Real Madrid-Inter sarà in diretta dalle ore 19:30 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 20:15. Al termine della sfida gli approfondimenti e le interviste.