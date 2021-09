Arnautovic è cambiato. Mercoledì il no a Inter-Real per non saltare l’allenamento

Questa sera l'Inter affronterà il Bologna di Mihajlovic. Nell'undici rossoblù giocherà una vecchia conoscenza nerazzurra, Arnautovic

"Marko Arnautovic ritorna a San Siro e non è la primissima volta contro l’Inter: l’ultima, sfogliando la sua vita post-Triplete è in verità avvenuta 4.007 giorni fa quando con il suo Werder Brema andò a prenderne 4 a casa-Inter il 29 settembre 2010. Ma oggi sarà tutto diverso: perché sono passati undici anni da quella tripla vittoria in cui il gigante austriaco fu più comparsa che protagonista; e poi perché nel frattempo ha ritrovato la Serie A. A tal punto che mercoledì ha declinato un invito di Sky Sport Austria per andare a commentare Inter-Real Madrid a San Siro (lo ha poi fatto via skype) perché l’allenamento era nel tardo pomeriggio", spiega La Gazzetta dello Sport.