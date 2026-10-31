È una serata amara per l'Inter, che esce sconfitta dal derby contro il Milan con il risultato di 3-1. La squadra di Cristian Chivu paga un avvio complicatissimo, con i rossoneri capaci di portarsi sul doppio vantaggio nei primi dieci minuti grazie alle reti di Pulisic e Rabiot. Il gol di Alessandro Bastoni riaccende le speranze nerazzurre, ma la rete di Moreira prima dell'intervallo indirizza definitivamente una sfida che l'Inter non riesce più a riaprire.

Una sconfitta che lascia inevitabilmente diversi interrogativi, a partire dalle scelte tattiche iniziali, con Chivu che aveva deciso di modificare il tradizionale assetto della squadra, fino alle difficoltà incontrate nella gestione dei momenti decisivi della partita. Al termine del derby, i protagonisti nerazzurri intervengono ai microfoni di Inter TV per analizzare la prestazione, gli episodi che hanno condizionato l'incontro e le ragioni della sconfitta. Questo il commento di Nicolò Barella: "L'approccio non è stato buono, il Milan è andato sul doppio vantaggio, poi siamo tornati in partita, Maignan ha fatto parate importanti ma sul 3 a 1 è iniziata una nuova partita con il Milan che si è chiuso e non è stato semplice. Adesso si va per forza in Champions, si gioca tanto e abbiamo un po' di giocatori infortunati, dobbiamo recuperare al meglio e presentarci al meglio ai prossimi appuntamenti. Oggi ci lecchiamo le ferite ma da domani si pensa alla prossima partita"