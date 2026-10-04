"La notte di Parigi, quella che lo sceneggiatore del calcio aveva scritto per Zizou, è stata invece la notte di Donnarumma e Bastoni. Con le sue parate, il portiere del City s’è fatto rimpiangere dai francesi, almeno quelli che tifano PSG". Il Giornale torna sul pareggio dell'Italia contro la Francia e parla di due protagonisti in particolare: il difensore dell'Inter e l'ex portiere del Milan.

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"Col suo gol, il secondo in 2 partite, il difensore dell’Inter ha riempito di speranza il futuro azzurro e dato un’altra spallata ai fantasmi di Zenica, dove la sua espulsione costò mezzo Mondiale all’Italia (l’altra metà sarebbe dovuta finire in conto a chi aveva sbagliato in attacco, ma nelle chiacchiere al bar Bastoni ha pagato per tutti). Una grande ripartenza, dopo la stagione del Double in nerazzurro, ma anche dei fischi in tutti gli stadi in cui ha giocato dopo aver provocato l’espulsione di Kalulu, che proprio venerdì, quando ha segnato il quarto gol in 45 partite con l’Italia, è tornato a incrociare. La definitiva chiusura del cerchio?", scrive del giocatore nerazzurro Visnadi.

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Bastoni e poi Donnarumma...

"La notte di Parigi sarà ricordata per le 7 decisive parate di Donnarumma, una più complicata e decisiva dell’altra. L’addio al Milan, per soldi, gli ha alienato le simpatie non solo dei tifosi rossoneri, che l’hanno più volte fischiato a San Siro, anche quando ha giocato in maglia azzurra. Vedremo come andrà il 12 novembre, quando ritroveremo la Francia, proprio allo stadio Meazza. Probabilmente la voglia di Italia prevarrà sul tifo di parte. Già l’ultima volta a Milano, la contestazione si tramutò in indifferenza, anche se poi il risultato (1-4 per la Norvegia) portò ovvi fischi per tutti", scrive invece il giornalista sul capitano azzurro.

(Fonte: Il Giornale)