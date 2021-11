Bergomi: “L’Inter attacca in sei, non so quanti lo fanno. Inzaghi? Gestione superficiale”

L'ex difensore dell'Inter Beppe Bergomi ha parlato della vittoria dei nerazzurri sul Napoli durante Sky Calcio Club

"Scudetto a tre? Anche quelle dietro, anche l'Atalanta ora la devi considerare soprattutto per i gironi di ritorno che fa. Non è mai andata sotto nel gioco in tutti gli scontri diretti. La gara dura 90 e negli ultimi 20' va spesso in difficoltà. Non so in quanti attaccano con sei uomini, la squadra spinge molto. Inzaghi? Gestione dei cambi un po' superficiale, ci sono dei giocatori a cui non puoi rinunciare come Barella e Perisic. L'Inter ha fatto una grande gara col Napoli".