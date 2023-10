Bianchi: “Thuram eccezionale, spalla perfetta per Lautaro. Lukaku è il passato”

«E tutte giocate belle e pesanti. Non era facile sostituire Lukaku e Dzeko, c’era sicuramente tanta pressione ma lui si è inserito alla grande: ha un atteggiamento positivo, è un ragazzo perbene che lavora con grande umiltà».

«Di sicuro è una spalla perfetta per Lautaro: si butta spesso in fascia, allarga le difese, è bravo nel gioco di sponda. E poi ha una fisicità impressionante. È generoso, aiuta la squadra, aiuta Lautaro: sì, Lukaku ormai è il passato».

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.