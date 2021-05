Biasin: “La questione non è come gioca Eriksen, ma come gioca l’Inter con lui”

Il giornalista ha commentato la prestazione del danese che è entrato nel secondo tempo e ha deciso la gara tra Crotone e Inter

A sbloccare la gara di Crotone per l'Inter ci ha pensato Christian Eriksen. Il danese, da poco entrato in campo, porta in vantaggio i nerazzurri e mette il suo marchio sullo scudetto nerazzurro. Bella combinazione tra Sanchez, Lukaku ed Eriksen che di destra trafigge Cordaz da fuori area. Questo il commento del giornalista Fabrizio Biasin:

La questione non è "come gioca #Eriksen" ma "come gioca l'#Inter con #Eriksen in campo".