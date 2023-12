Blanc: “Scudetto? Juve lotta, ma Inter ha rosa ampia e giocatori top come Lautaro e Thuram”

«In Serie A mi piace il Bologna di Motta, mio giocatore al Psg: non è una sorpresa che faccia bene. Invece finalmente vi siete accorti del valore di Rabiot che può diventare anche più decisivo, con qualche gol in più. La Juve può lottare per lo scudetto, ma l’Inter ha una rosa più ampia e giocatori top come Lautaro e Thuram. Sarà una corsa a due, appassionante».