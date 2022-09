Brambati: “Inter disunita, col Bayern mi aspetto furore. So che lo spogliatoio…”

Massimo Brambati, intervenuto ai microfoni di TMW, ha parlato di Inter e Juventus attese ora da match impegnativi in Champions League contro Bayern Monaco e PSG: "Mi aspetto furore e qualcosa di più dall'Inter, che ora è più squadra della Juventus. Ultimamente però l'Inter non mi sembra così squadra ma disunita. So che lo spogliatoio dell'Inter con Conte era uno spogliatoio e con Inzaghi è un altro. Questo lo sostengo da un po'".