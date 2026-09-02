Autore di due gol nella prima parte di stagione, il centrocampista turco dei nerazzurri ha rilasciato alcune dichiarazioni sul palco
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C'è anche Hakan Calhanoglu tra i migliori centrocampisti della Serie A 2025/26. Il calciatore turco dell'Inter è stato premiato in occasione del Gran Gala del Calcio insieme a Modric e McTominay.
Autore di due gol nella prima parte di stagione, Calhanoglu ha rilasciato alcune dichiarazioni sul palco:
"Diventare bomber è molto difficile per me, c'è Lauti (Lautaro, ndr) che ci deve pensare".
22 gol da fuori area da quando è arrivato in Serie A:
"A me piace tirare da fuori area, il segreto è lavorare in silenzio".
Sugli obiettivi stagionali:
"Sicuramente è difendere lo Scudetto e fare meglio in Champions, sicuramente"
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