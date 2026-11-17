Massimo Callegari, su SportMediaset, ha parlato del borsino della Serie A e di come ripartono le big dopo la pausa per le Nazionali. A proposito dell'Inter il giornalista ha detto: «Esposito è stato grande protagonista al di là del rigore fallito contro il Belgio. Ha giocato due partite ad alta intensità e non è abituato ancora a farlo con la squadra di Chivu e quindi è stato un test anche psico-fisico molto importante per lui».

SM

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Un meno invece per Bastoni: «Tra i peggiori contro il Belgio con l'attenuante però di essere fisicamente molto provato dopo la partita ad altissimo ritmo contro la Francia», ha aggiunto il giornalista a proposito dei due nerazzurri.

(Fonte: SM)