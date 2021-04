Cannavaro: “Inter prima con merito, risultati sacri. Giusto che Conte…”

L'intervento dell'ex difensore nerazzurro ai microfoni della Gazzetta dello Sport

Nel corso di una intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Fabio Cannavaro ha parlato ovviamente del calcio italiano. Queste alcune tra le sue considerazioni: "Il Napoli mostra un calcio propositivo, forse il più moderno ed europeo di tutti per concetti e sviluppo. Perché ha un tecnico che ha idee nuove. Vedo troppe squadre che tornano indietro, che preferiscono difendere basso. Poi ci sta che vinci poco e che a livello di Champions non emergi e vediamo sempre più partite brutte in Serie A».