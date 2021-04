Capello: “Allegri alla Juve? Fossi in lui ci penserei. Forse qualcuno si è sopravvalutato”

L'ex tecnico ha parlato a Sky Sport del possibile ritorno sulla panchina della Juve di Allegri

"Allegri perché è andato via? Volevano qualcosa di diverso, con Sarri non è riuscito. La domanda è: chi è responsabile di queste scelte? Queste tre scelte di tre allenatori in tre anni mi fa pensare che qualcuno si sia sopravvalutato. Fossi in Allegri ci penserei. Tutti quelli che sono tornati su una panchina, parlo anche per me, non hanno fatto sempre così bene".