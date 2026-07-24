Chalobah, il Como ci sta lavorando. Anche a Skysport parlano del calciatore e della richiesta del Chelsea che vuole 30 mln garantiti + bonus mentre l'offerta del Como è di 25 mln di parte fissa con i bonus.

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Nei prossimi giorni, secondo quanto riporta il canale satellitare, ci sarà un nuovo incontro tra le parti per cercare di ridurre la distanza tra offerta e richiesta per il calciatore che è stato anche nel mirino dell'Inter.

Il calciatore ha già detto sì al Como e al trasferimento in Serie A. Sta spingendo per trasferirsi in Italia. "L'Inter era sul giocatore ma ha mollato la presa da qualche settimana e il Como è diventato la priorità del difensore inglese. Si lavora per ridurre la distanza di cinque mln di euro", concludono da Sky.

(fonte: SS24)