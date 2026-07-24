C'era anche l'Inter sul calciatore del Chelsea ma poi i nerazzurri hanno mollato la presa e ora il club lariano è in pole
VIDEO FCIN1908 / Ds Como: "Chalobah? Dico solo che è molto forte: ad oggi però..."
Chalobah, il Como ci sta lavorando. Anche a Skysport parlano del calciatore e della richiesta del Chelsea che vuole 30 mln garantiti + bonus mentre l'offerta del Como è di 25 mln di parte fissa con i bonus.
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Nei prossimi giorni, secondo quanto riporta il canale satellitare, ci sarà un nuovo incontro tra le parti per cercare di ridurre la distanza tra offerta e richiesta per il calciatore che è stato anche nel mirino dell'Inter.
Il calciatore ha già detto sì al Como e al trasferimento in Serie A. Sta spingendo per trasferirsi in Italia. "L'Inter era sul giocatore ma ha mollato la presa da qualche settimana e il Como è diventato la priorità del difensore inglese. Si lavora per ridurre la distanza di cinque mln di euro", concludono da Sky.
(fonte: SS24)
© RIPRODUZIONE RISERVATA