GdS – Inter, il Chelsea piomba su Gabigol? Può essere la carta per Giroud, ma ai nerazzurri…

Nuove voci sul futuro di Gabigol. L’attaccante brasiliano, di ritorno all’Inter dopo aver terminato il prestito al Flamengo, è finito – secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport – nel mirino della Chelsea di Lampard. Un interessamento che potrebbe coinvolgere anche Olivier Giroud, che piace proprio ai nerazzurri, con lo stesso manager dei Blues che ha aperto alla cessione (“Può partire a gennaio”).

Per la ‘Rosea‘, in realtà dalle parti di Viale della Liberazione non sono arrivate proposte ufficiali dall’Inghilterra: l’unica pista aperta porta al ritorno di Gabigol al Flamengo.