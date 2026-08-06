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In conferenza stampa dopo l'amichevole persa contro la Juventus, Xabi Alonso, allenatore del Chelsea, ha parlato anche di Marco Palestra e del suo inserimento nella rosa dei Blues. Ecco le sue parole:

"Marco sta avendo un grande impatto, si vede la sua potenza. Corre su e giù senza sosta e ha una grande resistenza, ma anche qualità nell'ultimo terzo di campo".

"Siamo contenti di lui e che faccia parte della rosa, che ci offra soluzioni. E' un giocatore versatile, quindi sarà molto interessante lavorare con lui".

(Fonte: Sport Mediaset)