Chievo, il Consiglio di Stato accoglie il ricorso per i soli svincolati

Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione monocratica del giudizio cautelare sull'impossibilità di tesseramento per i calciatori al momento non vincolati con altri club "accogliendo l'istanza, nei termini di cui in motivazione". Ciò al solo fine e nei limiti "della funzionalità all'utile esercizio provvisorio dell'attività d'impresa", in quanto, nel frattempo, il Chievo Verona è stato dichiarata fallita dal Tribunale civile di Verona lo scorso 24 giugno.