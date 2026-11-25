Cristian Chivu ha parlato ai microfoni dell'UEFA al termine di Inter-Stoccarda 2-0. Ecco le parole del tecnico nerazzurro
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Cristian Chivu ha parlato ai microfoni dell'UEFA al termine di Inter-Stoccarda 2-0. Ecco le parole del tecnico nerazzurro:
"L'Inter è stata organizzata, attenta, equilibrata. Abbiamo messo in campo ciò che serviva per questo tipo di partita. Siamo stati bravi".
"Abbiamo creato molte occasioni e le abbiamo concretizzate. Sono contento per la porta inviolata e per il rientro di Lautaro Martínez, che ha anche segnato: è un aspetto ottimo per la sua fiducia. Ma anche Marcus Thuram e Pio Esposito hanno fatto molto bene”.
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