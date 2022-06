Collovati: “Scamacca? Se va all’estero è un peccato. Lui come Dzeko…”

Nell'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Fulvio Colovati ha lanciato un monito ai club italiani su Gianluca Scamacca, obiettivo ora apparentemente non più concreto dell'Inter. Questo il suo pensiero: "Se Scamacca dovesse davvero andare all’estero mi spiacerebbe. Sarebbe un peccato. È uno dei pochi centravanti fisici che abbiamo, il vero 9 d’area e io, potete immaginare, ne so qualcosa. Sempre difficile da anticipare. Vero che oggi non c’è quasi marcatura a uomo, però gli scontri con attaccanti come lui, o Dzeko, sono molto fisici. Con la carenza che c’è nel ruolo i club italiani non dovrebbero farselo sfuggire".