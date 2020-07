Negli studi di Sky Sport, Maurizio Compagnoni ha parlato del rendimento di Christian Eriksen: “Non sta facendo bene, non c’è grande empatia con Conte, ma parliamo di un giocatore molto forte. Per l’Inter è stato un affarone a livello di cartellino, ma a livello di ingaggio è stato importante lo sforzo. L’anno prossimo o gioca oppure non ha senso tenerlo in panchina”.