Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Gaetano D'Agostino, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto: "L'Inter è lì e ha tre competizioni, la Juve è lì. Se Allegri continua a dire che punta al quarto posto ed è a due punti dai nerazzurri non dice il vero, perché avendo solo questo come obiettivo e la Coppa Italia, non si possono più nascondere".