De Grandis: “Tabù Lazio per Lukaku? Coincidenze. Inter-Lazio partita importante e…”

Stefano De Grandis ha parlato a Sky in vista di Inter-Lazio: tra i temi trattati, anche Lukaku e le difficoltà contro i biancocelesti

"L'Inter a una settimana dal derby non deve perdere punti, il Milan è favorito con lo Spezia e l'Inter non vuole andare a giocare il derby con un distacco più ampio. È una bella partita, la Lazio segna da sei partite mentre l'Inter non prende gol da 4 partite: una delle due, inevitabilmente, fermerà il suo record. È una partita importante, l'Inter aveva giocato bene all'andata ma si era fatta riprendere, il vorrei ma non posso è iniziato in casa della Lazio. L'Inter poteva anche raddoppiare, la Lazio non riusciva a trovare soluzioni fino a quando Acerbi ha pennellato un bel cross, Perisic si è perso Milinkovic-Savic e c'è stato il gol del pareggio".