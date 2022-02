Garlando: “Derby così non era mai stato, Inter e Milan simbolo di rinascita”

Non era mai successo che le due squadre si giocassero testa a testa Coppa Italia e titolo

Luigi Garlando, in un articolo su La Gazzetta dello Sport, parla del derby di Coppa e di come l'opposizione Inter -Milan stia riempendo anche il campionato. Milano da due anni è tornata ai vertici del calcio italiano. Queste le parole del noto giornalista:

"... Però questa Milano compatta al vertice del campionato e della Coppa Italia, come se i navigli si fossero asciugati di colpo e la città si fosse ridotta a una squadra sola, è significativa. Tutto ciò accade mentre ci stiamo togliendo le mascherine, mentre scendiamo dall’arca dopo la pandemia, circospetti come gli animali di Noè dopo il diluvio. L’Inter ha fatto a lungo corsa di vertice, il Milan si era attardato, ma è rientrato in corsa. Questa Milano ambiziosa e vincente è il simbolo della rinascita di una città che è stata tra le più martoriate dal Covid. Il Milan è ancora più simbolico dell’Inter perché ha combattuto a lungo contro l’emergenza degli infortuni, ha perso punti, ma ha risalito la classifica soffrendo, andando oltre i propri limiti. Si è opposto all’ostilità del momento e ne è venuto fuori, Come tutta la città. I due derby di semifinale, che si giocheranno il 2 marzo e il 20 aprile, a cavallo dell’inizio della primavera, la stagione della rifioritura, saranno una festa di salute, quasi la celebrazione dei tempi grami che Milano si è lasciata alle spalle. Quello di ritorno, soprattutto, che riproporrà per la prima volta, dopo una vita, lo stadio di San Siro pieno zeppo al 100% della capienza. L’apoteosi della normalità. All’andata, invece, il Meazza sarà riempito solo al 75%".