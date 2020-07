Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Brescia-Roma: Kalinic al posto di Dzeko

Scende in campo a Brescia, la Roma di Fonseca, nel secondo anticipo di questo sabato di Serie A. I giallorossi provano a mettersi alle spalle il momento di difficoltà, mentre i padroni di casa provano ad onorare un finale di stagione che sembra averli ormai condannati alla Serie B. Fonseca rinuncia a Dzeko, non al meglio, e in avanti si affida a Kalinic. In ottica Fantacalcio, vi proponiamo le formazioni ufficiali dell’incontro:

Brescia (3-4-2-1): Joronen; Sabelli, Papetti, Chancellor, Mangraviti; Bjarnason, Tonali, Ndoj; Spalek, Skrabb; Torregrossa. All.: Lopez.

Roma (3-4-1-2): Mirante; Mancini, Fazio, Ibanez; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Kolarov; Pellegrini; Carles Perez, Kalinic. All.: Fonseca.