Ferri: “Juve e Inter hanno voglia di alzare questa coppa. Sarà determinante…”

Le dichiarazioni dell'ex giocatore nerazzurro a pochi minuti dalla finale di Coppa Italia

A pochi minuti dal fischio d'inizio della finale di Coppa Italia tra Juventus-Inter, dagli studi di Sport Mediaset Riccardo Ferri ha parlato così della gara. "La Coppa Italia quest'anno è stata eccezionale. Sono due squadre che per certi versi sono state protagoniste in questo campionato con alti e bassi. Hanno voglia e fame di poter alzare questa coppa. per la Juve è un obiettivo importantissimo. La mano dell'allenatore sarà determinante questa sera, dovranno stare attenti a centellinare le sostituzioni".