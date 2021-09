Inter, Vecino: “Stagione nuova, sto bene fisicamente e spero di trovare continuità”

Il centrocampista uruguaiano ha parlato a Dazn prima della sfida contro la formazione di Italiano, sua ex squadra

Questo è quanto ha detto il centrocampista uruguaiano: «Arrivare a Firenze mi ricorda tante cose, i primi posti dove sono stato. Se mi sento una carta in più per Inzaghi? L'anno scorso sono stato fuori per infortunio, c'ero solo l'ultimo mese. Questa è una stagione nuova, voglio trovare continuità. Sto bene fisicamente e quando stai bene fisicamente le cose vengono da sole, è più facile avere un certo rendimento».