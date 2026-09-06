Frosinone a quota 3 punti in classifica, Venezia ancora a 0: sfida molto importante tra due neopromosse, le formazioni ufficiali
Tutto pronto per Frosinone-Venezia, sfida tra neopromosse allo Stirpe. Alle 15 si sfidano due squadre a caccia di punti salvezza.
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca quiIl Frosinone ha iniziato perdendo 1-0 contro la Juventus salvo poi vincere 3-0 contro la Fiorentina. Due sconfitte su due per il Venezia, che ha perso all'esordio col Lecce e poi a San Siro col Milan.
Ecco le formazioni ufficiali di Frosinone-VeneziaFROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Calò, Masini; Fini, Schmid, Kvernadze; Raimondo. Allenatore: Alvini
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Bella-Kotchap, Halhal; Hainaut, Kike Pérez, Busio, Sohm, Haps; Rrahmani, Adams. Allenatore: Stroppa
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