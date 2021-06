Galeazzi: “Italia? Non sono così ottimista. Inzaghi bravo a resistere a Lotito”

Intervenuto ai microfoni di TMW, Gian Piero Galeazzi ha fatto la sua previsione sull'Italia a Euro 2020, ma non solo

"Non sono così ottimista, non mi pare tra le favorite però il ct sa trasformare in oro tutto e allora speriamo. E' il momento di risalire, è vero che ci sono state tante vittorie ma anche senza troppo significato. E infatti nelle Coppe non ingraniamo. Questa Nazionale mi pare che partite di ferro non le abbia disputate. Mancini spara in alto e dice che possiamo vincere, spero non prenda... un piccione".