Inter-Juve, il Giudice Sportivo: niente squalifica per Bonucci, 10mila euro di multa

Il Giudice Sportivo ha ufficializzato i provvedimenti dopo la Supercoppa di ieri sera tra Inter e Juventus

Multa 5mila euro INTERNAZIONALE per avere omesso di impedire l'ingresso nel recinto di giuoco di un dirigente non inserito in distinta che sostava nelle vicinanze della panchina avversaria; infrazione rilevata da un collaboratore della Procura federale.