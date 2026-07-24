Per dieci giorni Maldini e Leonardo hanno tentato di convincere Pep Guardiola ad accettare la partita dell'Italia e questa notte è arrivata la sua risposta definitiva. Un no. Un no per questioni personali, legate alla famiglia. Si trattava di un progetto complicato per il quale l'allenatore sarebbe stato chiamato a trasferirsi comunque nel nostro Paese. Il tecnico in questo momento - spiega Skysport - non è intenzionato a spostarsi da Barcellona e vuole dedicarsi agli effetti privati. Ha per questo declinato l'invito.

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L'Italia riparte per un progetto che sia simile da un punto di vista del disegno. Cambieranno gli interpreti. Senza Guardiola, la FIGC si affiderà ad un allenatore totalmente diverso. Giovane dal punto di vista anagrafico e dal punto di vista dell'esperienza e ormai il nome che è in pole è quello di Andrea Pirlo. Si parla di un progetto a medio-lungo termine per lavorare su giovani giocatori e allenatori da formare, su strutture da sistemare.

Gli impegni

La Nazionale il 25 settembre avrà la prima partita di Nations League contro il Belgio e affronterà poi il 28 settembre la Turchia. Gli altri impegni di Nations League si giocheranno il 2 ottobre contro la Francia e il 5 ottobre contro la Turchia. A novembre nuovo incontro con la Francia, il 12 novembre. Il 16 novembre ultima partita della NL contro il Belgio.

(Fonte: SS24)