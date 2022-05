Impallomeni: “Conference? Roma favorita. Mourinho sa come si vince”

Le considerazioni del giornalista ed ex calciatore a proposito dei giallorossi impegnati in campo internazionale stasera ci Feyenoord

A parlare della finale di Conference League Roma-Feyenoord a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni: "Non si è sbilanciato troppo sulla formazione. L'unico dubbio è sulla tenuta di Mkhitaryan. E' una finale, c'è un confronto con un collezionista di coppe, sa come si fa a vincere. La Roma è più esperta, il Feyenoord è giovane, la Roma ha giocatori che hanno già fatto una finale. Temo molto gli olandesi. E' difficile da leggere. E' una squadra che gioca, la Roma è più calcolatrice. C'è pressione ma la Roma è favorita. Mi auguro che sia protagonista Pellegrini, romano, romanista e capitano. Dopo Di Bartolomei, Giannini, Totti e De Rossi sarebbe una bella soddisfazione per lui. Se la meriterebbe perché ha fatto una grande stagione, è stato sempre sottovalutato dalla stampa e sarebbe il riconoscimento per la sua annata".