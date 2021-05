Inter, prosegue la preparazione per l’Udinese: allenamento in corso ad Appiano

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, la squadra di Conte è in campo in questi minuti per il penultimo allenamento verso l'Udinese

Alessandro De Felice

L'Inter di Antonio Conte continua a preparare il match, valido per la trentottesima giornata di campionato, contro l'Udinese. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, la squadra nerazzurra è in campo nel Suning Training Center di Appiano Gentile in questi minuti.

L'allenamento di oggi, il penultima prima della sfida in programma al 'Meazza' in San Siro domenica alle 15, era fissato per la mattina con inizio previsto per le ore 11:00.