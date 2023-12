Inter, la Champions fa bene al campionato. Inzaghi ha fatto tesoro degli insegnamenti

"Simone Inzaghi ha fatto tesoro degli insegnamenti europei. Gli si può rimproverare l’atteggiamento arrendevole contro la Juve, poteva essere un match-point, o almeno set-point, ma anche l’Inter ha preferito rimandare la stagione del rischio a data migliore. L’anno scorso la rosa era sempre superiore, ma gioco, entusiasmo e visione a lungo raggio del Napoli hanno avuto la meglio sulla gestione partita per partita di Inzaghi. Oggi l’Inter ha il miglior portiere, il centrocampo più ricco e l’attacco più completo. L’impressione è che il campionato si vinca con la strategia del quotidiano", aggiunge il quotidiano.

