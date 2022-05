Inter, gira questa voce su Perisic: “Avrebbe detto ai compagni che…”

Continuano le voci sul futuro di Ivan Perisic, che andrà in scadenza con l'Inter il 30 giugno: la Juve continua a seguirlo

Continuano le voci riguardanti il futuro di Ivan Perisic. L'esterno croato andrà infatti a scadenza con l'Inter il prossimo 30 giugno e la Juventus continua a seguirlo ed è pronta ad offrirgli un ricco contratto. Ma, secondo Marco Barzaghi, giornalista di Mediaset, il club nerazzurro non ha ancora perso le speranze: "In viale della Liberazione c'è ancora qualcuno che è convinto che si riesca a fargli cambiare idea. Ci sono anche queste altre leggende metropolitane a tinte nerazzurre secondo le quali avrebbe detto ai suoi compagni e ai tifosi che non andrà mai alla Juve".