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L'Inter deve registrare qualcosa, tutte queste gare in cui va sotto non sono più un caso, ma non è sicuramente tutto da buttare. E ora c'è la necessità di ripartire subito, domani la gara col Feyenoord è decisiva per il cammino in Champions.

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"Ci sono i numeri evidenziati da Chivu, che confortano le ambizioni: l’Inter ha conquistato 4 punti in più rispetto alle prime 10 giornate del 2025 perdendo due partite in meno, con una differenza reti molto simile (+2 gol segnati, +1 gol subito). Insomma, non è tutto da buttare aspettando che alcuni giocatori importanti, a cominciare da Lautaro che in termini di personalità e qualità potrebbe dare la scossa, recuperino dai rispettivi infortuni. Una delle criticità riscontrate – ne ha parlato ad esempio Barella, uno dei principali imputati per la sconfitta nel derby – è la difficoltà accusata nel cumulo di impegni a causa della stanchezza, più mentale che fisica", spiega La Gazzetta dello Sport.

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"Elementi come Bisseck non riescono a mantenere un adeguato standard se sono costretti a giocare ogni tre giorni: da qui il pessimo primo tempo di Venezia e l’errore contro Pulisic nel derby. Nei piani estivi il ritorno di Pavard, che sarà convocato per Rotterdam, e l’ingaggio di Stones avrebbero dovuto garantire rotazioni efficaci. Ma in questo momento la difesa, il reparto più fragile, ha gli uomini contati e contro il Feyenoord dovrà rinunciare allo squalificato Bastoni. E comunque il mercato estivo ancora non ha portato nulla: Spence è appena uscito dall’hangar, gli altri non si sono quasi visti nonostante le alte aspettative di dirigenti e allenatore che per acquistare Jones hanno rinunciato ad investire su un portiere", aggiunge Gazzetta.