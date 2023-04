CdS – Inter, con il Monza Inzaghi pensa a una possibile novità in difesa

Altro impegno ravvicinato in pochi giorni per l'Inter di Simone Inzaghi. L'allenatore nerazzurro è chiamato a gestire al meglio le energie per permettere alla squadra di essere pronta su tutti i fronti in cui è impegnata e per questo motivo è giusto attendersi novità di formazione nel match col Monza di domani sera al Meazza in anticipo di campionato.