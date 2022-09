Inter, la mossa a sorpresa di Inzaghi alla vigilia del Bayern Monaco

La gara di Champions League con il Bayern Monaco si avvicina e per l'Inter sarà importante mettersi alle spalle il derby col Milan. Inzaghi ha parlato a lungo con i suoi, scegliendo però di alleggerire il carico psicologico a fine seduta. Specifica infatti Sport Mediaset: "Non ci sarà ritiro. I calciatori si ritroveranno ad Appiano domattina, per una ulteriore sgambata, prima della merenda e della riunione tecnica che precederà la partenza per il Meazza".