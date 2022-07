TS – Inter, movimenti in difesa: piace Akanji, resiste la candidatura di Acerbi

Almeno uno, forse due difensori. L' Inter lavora in entrata per completare il reparto arretrato a disposizione di Simone Inzaghi . L'addio di Ranocchia costringe Marotta e Ausilio a intervenire sul mercato in attesa di novità sul fronte Skriniar. In caso di partenza dello slovacco, corteggiato dal PSG, i nerazzurri dovranno aggiungere due pedine alla rosa di Inzaghi.

"Il secondo nome della lista, dopo Bremer, è Milenkovic della Fiorentina, ma anche sul serbo è piombata la Juventus e non è detto che l'intesa col suo agente Ramadani resista. A quel punto dove potrebbe direzionarsi l'Inter? Un nome proposto è quello di Akanji , 27 anni, svizzero del Borussia Dortmund in scadenza nel 2023. E' un profilo che non dispiace, ma i tedeschi chiedono molto (25 milioni). Piace molto il sudcoreano Kim Min-Jae del Fenerbahce ma Napoli e Rennes oggi sono avanti. Servono 5 milioni per convincere Lotito a cedere Acerbi, ma il nome finora è sempre stato scartato dalla dirigenza nerazzurra. Nei giorni scorsi è stato offerto Zagadou, ex Borussia Dortmund, oggi svincolato, ma il francese non scalda per i troppi infortuni avuti".