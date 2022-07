Inter, la LuLa fa ben sperare. Asllani, Inzaghi non vuole caricarlo di aspettative

"I guizzi del belga e dell'argentino, abbinati al modo in cui si sono cercati e trovati, fanno pensare positivo. E' un bel... ritorno al passato. Si sono visti movimenti giusti anche in mezzo al campo, dove però le giocate di Barella, Brozovic e Calhanoglu non sono state rapide complici gli appena 10 giorni di allenamenti che hanno nelle gambe. Bene pure Asllani: Inzaghi ne centellina la crescita perché non vuole che sia caricato di eccessive aspettative, ma sa di aver trovato un elemento che può far comodo nelle giornate (spera siano poche...) in cui dovrà rinunciare a Brozo", analizza il Corriere dello Sport.