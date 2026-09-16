VIDEO / Lautaro: "Real Madrid e Mbappé top, siamo pronti. L'anno scorso col Bodo..."

Prima del posticipo nella Liga spagnola tra Elche e Real Madrid, partita finita col punteggio di 3-2 per le merengue, Mbappè, Vinicius e Konatè si sono resi protagonisti di un episodio che ha destato molte polemiche in Spagna. All'ingresso in campo, entrambe squadre hanno indossato una maglietta con un messaggio di sostegno a Ceuta, l'exclave spagnola nel continente africano interessata dalla crisi migratoria a fine luglio e da una serie di incidenti.

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Come mostrano le immagini sul web tutte e due le stelle del Real Madrid hanno alzato la t-shirt a mezzobusto, coprendo la scritta "Todos somos caballas" ("Siamo tutti di Ceuta") mentre il centrale francese l'ha tenuta in mano. Un gesto che non è passato inosservato, scatenando le critiche contro i tre giocatori della squadra allenata da Jose Mourinho. "Un fatto grave", scrive Marca, mentre secondo El Mundo Deportivo il Real, senza commenti ufficiali, ha sminuito: ciascuno e' libero di indossare la maglietta che vuole, filtra dal club.

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La proposta "Todos somos caballas" è stata avviata l'11 settembre scorso dall'Associazione Valenciana degli Imprenditori (AVE), che ha presentato la campagna con il motto commentato. L'iniziativa cerca, come spiegato dalla stessa associazione, di trasmettere un messaggio di solidarietà e vicinanza con i cittadini e il tessuto imprenditoriale della città autonoma. Le magliette sono apparse in vari incontri disputati nella Comunità Valenciana durante l'ultima giornata della Liga, tra cui Levante-Barcellona, Villarreal-Betis oltre alla discussa Elche-Real Madrid.