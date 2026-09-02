VIDEO FCIN1908 / Simonelli: "Scudetto? Lotta a tre. E ho già detto ad Orsato che..."

Scott McTominay, centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del Gran Galà del Calcio, in programma questa sera a Milano.

Di seguito le dichiarazioni dello scozzese, che ha parlato della lieve aritmia benigna che lo costringerà ad un intervento di correzione mediante ablazione.

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"Sto bene, era una cosa che era stata preventivata da tempo con il club e che sapevamo sarebbe potuta succedere".

McTominay, che salterà la sfida contro l'Inter di sabato, ha parlato anche di Massimiliano Allegri:

"Nel calcio si hanno nuovi allenatori, ma la mentalità rimane la stessa: quella di dare il massimo. Allegri è un grandissimo allenatore, ha la mentalità vincente ed è lui stesso un vincente in carriera".

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Rinnovo?

"Non lo so, non ne abbiamo parlato. Nel calcio i contratti vanno e vengono, non è la cosa più importante in questo momento, la cosa a cui pensare è il campo".