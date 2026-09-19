Anche il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni si unisce al cordoglio per la scomparsa di Sandro Mazzola. La premier, in un post su X, ha scritto un messaggio dedicato ai familiari dell'ex attaccante dell'Inter e della Nazionale italiana.

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Con la scomparsa di Sandro Mazzola, perdiamo un grande campione e una delle figure più amate nella storia del calcio italiano.

Leggenda dell’Inter e degli Azzurri campioni d’Europa nel 1968, ha fatto gioire e appassionare generazioni di italiani, lasciando un segno indelebile… pic.twitter.com/4MnZCFbOS1 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 19, 2026

"Con la scomparsa di Sandro Mazzola, perdiamo un grande campione e una delle figure più amate nella storia del calcio italiano", ha scritto Meloni.

E ha aggiunto: "Leggenda dell’Inter e degli Azzurri campioni d’Europa nel 1968, ha fatto gioire e appassionare generazioni di italiani, lasciando un segno indelebile nella nostra Nazione. La sua eredità sportiva si aggiunge a quella del padre Valentino, capitano del Grande Torino e scomparso nella tragedia di Superga. Alla sua famiglia, a tutti i suoi affetti e ai tifosi, le mie più sentite condoglianze".