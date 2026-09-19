Una leggenda del calcio italiano: se ne è andato Mazzola, tra i più amati giocatori della storia dell'Inter e della Nazionale. Il presidente del consiglio lo ricorda su X
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Anche il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni si unisce al cordoglio per la scomparsa di Sandro Mazzola. La premier, in un post su X, ha scritto un messaggio dedicato ai familiari dell'ex attaccante dell'Inter e della Nazionale italiana.
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui"Con la scomparsa di Sandro Mazzola, perdiamo un grande campione e una delle figure più amate nella storia del calcio italiano", ha scritto Meloni.
E ha aggiunto: "Leggenda dell’Inter e degli Azzurri campioni d’Europa nel 1968, ha fatto gioire e appassionare generazioni di italiani, lasciando un segno indelebile nella nostra Nazione. La sua eredità sportiva si aggiunge a quella del padre Valentino, capitano del Grande Torino e scomparso nella tragedia di Superga. Alla sua famiglia, a tutti i suoi affetti e ai tifosi, le mie più sentite condoglianze".
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