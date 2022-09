Milan-Inter, derby da tripla: Giroud e Calhanoglu possibili protagonisti

Le quote in vista del derby della Madonnina tra Milan e Inter, in programma domani pomeriggio alle 18 a San Siro

Alessandro De Felice

Sarà una quinta giornata di Serie A di grandissimo livello già a partire dai primi incontri. La sfida principale sarà quella di sabato alle ore 18, quando a San Siro si affronteranno Milan e Inter, al primo scontro diretto dopo la lotta scudetto dell’anno scorso vinta all'ultimo dai rossoneri, ancora imbattuti in campionato, ma dietro ai nerazzurri in classifica e nelle quote. Secondo gli esperti di Stanleybet.it infatti, parte leggermente avanti l’Inter, a 2,65, contro il 2,70 del segno «1» mentre è fissata a 3,20 l’opzione pareggio.

Come nei due precedenti della scorsa Serie A dovrebbero prevalere gli attacchi: il Goal proposto a 1,59, è nettamente favorito sul No Goal a 2,17. L’anno scorso in “casa” del Milan terminò 1-1, risultato favorito anche sabato, in quota a 5,60, mentre si gioca a 9,40 il 2-1, stessa quota dello 0-1. Per quanto riguarda i possibili protagonisti del match, occhi puntati su Oliver Giroud, decisivo con una doppietta nell’ultimo derby di campionato. Un’altra doppia marcatura del francese è data a 12 volte la posta, scende invece a 10 il primo gol del match dell’ex Hakan Calhanoglu, come lo scorso 7 novembre.